Москва, , 08:25 — REGNUM В России между субъектами распределили средства единой региональной субсидии. Общий объём средств составил 3,3 млрд рублей, сообщает Минпромторг России.

Промышленность в России Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о софинансировании региональных программ развития промышленности в 2023 году. Средства будут направлены на возмещение части затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной инфраструктуре, выплату аванса при заключении договора лизинга и закупку оборудования, а также докапитализацию региональных фондов развития промышленности.

Средства направят в 59 регионов, между которыми распределено 3,3 млрд рублей. Отмечается, что наибольшую сумму получат Чувашия (142,4 млн рублей), Ставрополье (142,3 млн рублей) и Коми (133 млн рублей).

Федеральное софинансирование предоставляется при наличии у региона государственной программы по развитию промышленности.

Напомним, что в 2023 году объём возмещения затрат предприятий на закупку нового оборудования возрастёт с 20% до 50%, а сумма субсидирования увеличится вдвое и достигнет 20 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2023 года будут расширены параметры федерального финансирования региональных программ развития промышленности. Это касается инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленности: при федеральной поддержке будут частично компенсированы расходы предприятий на обновление мощностей.

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