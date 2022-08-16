Тегеран, , 09:19 — REGNUM 15 августа министерство торговли Индии заявило, что товарооборот страны с Ираном увеличился на 53 процента до 1,4 миллиарда долларов в первой половине 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Последние данные, опубликованные министерством торговли Индии, показывают, что товарооборот страны с Ираном в первой половине 2022 года составил 1,373 миллиарда долларов. Данные свидетельствуют о 53-процентном росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда товарооборот стран составил 897 миллионов долларов.

В первой половине 2022 года Индия экспортировала товаров в Иран на сумму 1,038 миллиарда долларов и импортировала продукции на 335 миллионов долларов.

Рис составил 60 процентов иранского импорта из Индии, в то время как южноазиатская страна в основном закупала фрукты и нефтепродукты из Ирана.

Товарооборот между Ираном и Индией в первой половине 2022 года почти сравнялся с их общим товарооборотом в 2021 году.