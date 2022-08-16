Кишинёв, , 14:30 — REGNUM В Молдавии разрешили импорт опилок — в качестве топлива для подготовки к зиме. Об этом 16 августа ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Андрей Спыну Midr.gov.md

«Таким вот затейливым способом Молдавия готовится к отопительному сезону», — заявила эксперт.

Это вполне ожидаемый шаг на фоне сложностей с поставками газа и полной несостоятельности правительства республики в вопросе энергетической политики, считает политолог.

До этого премьер Наталья Гаврилица призывала запасаться дровами, затем министр Андрей Спыну объявил, что Молдавия отвела площади под посадку ив, которые будут использованы как топливо, теперь вот дошли до опилок, констатировала Харитонова.

«Все это вместо того, чтобы договариваться с Россией о взаимоприемлемых условиях поставок газа. Разумеется, дело здесь не только в финансовых возможностях Кишинева, но и в политике молдавского правительства. Пока же оно усердно продолжает пилить сук, на котором сидит», — заключила эксперт.

Напомним, что вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство разрешило импорт опилок в республику в качестве одной из мер, призванных подготовить страну к зиме.