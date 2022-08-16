* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 08:04 — REGNUM В ходе продолжающихся столкновений в некоторых районах афганской провинции Панджшер было захвачено в плен более 20 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, они были взяты в плен в уезде Дара.

Бывший первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех также написал на своей странице в соцсети, что десятки боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были захвачены силами Фронта сопротивления в Панджшере. Он добавил, что это произошло в результате заранее спланированной операции.

Местные источники сообщают, что в ходе боёв талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли тяжёлые потери, но их точная цифра до сих пор неизвестна.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не заявили на этот счёт.

Следует отметить, что с утра 15 августа в Панджшере начались ожесточённые бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления.

Ранее источники сообщали о захвате Фронтом сопротивления нескольких кишлаков в этой провинции.