Ереван, 16 августа, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Общее количество погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу», который произошёл 14 августа, возросло до 16 человек. Об этом 16 августа сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян на своей странице в одной из соцсетей.

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«Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. На данный момент число погибших достигло 16», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при разборе завалов на месте взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване спасатели извлекли тела ещё пяти погибших, в результате чего их число достигло 15.