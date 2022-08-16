Берлин, 16 августа, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Немецкая компания Bayer решила продолжать поставки товаров сельскохозяйственного назначения в Россию, сообщили в пресс-службе организации.

Sebastian Rittau Bayer

В заявлении говорится, что такой шаг связан с содействием в предотвращении мирового продовольственного кризиса. В Bayer отметили, что доступ к украинским продуктам питания, а также к российским продовольствию и удобрениям, крайне важен для решения продовольственной проблемы.

В марте компания объявила о приостановке операционной деятельности на территории России и Белоруссии, которая не касается экспорта товаров для сельского хозяйства и медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что из портов Украины с начала августа отправлено более 450 тысяч тонн грузов с продовольствием. Для этого задействовали 16 кораблей.