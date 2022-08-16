Исламабад, , 07:31 — REGNUM Не менее 20 человек погибли при столкновении пассажирского автобуса с бензовозом в провинции Пенджаб на востоке Пакистана, сообщает агентство Синьхуа.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, авария произошла на автодороге в районе Джалалпур-Пирвала. От столкновения автобуса с бензовозом начался пожар. В результате ДТП 18 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Также ранения получили не менее шестерых человек.

По предварительной версии, автобус с 26 людьми в салоне ехал из Пенджаба в Карачи. Тем не менее сотрудники дорожной полиции пока не могут назвать причины ДТП. Не исключается, что авария могла произойти из-за несоблюдения правил дорожной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в пакистанской провинции Белуджистан автобус с пассажирами упал в глубокий овраг. В результате аварии погибли 22 человека, еще двое получили серьезные травмы и были госпитализированы.