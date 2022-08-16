Новосибирск, 16 августа, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Обыски прошли в доме новосибирского депутата горсовета Хельги Пироговой, в отношении которой возбуждено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. Об этом 16 августа сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Пироговой Егора Солунина.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Юрист подтвердил факт обыска в доме своей подзащитной. По словам Солунина, он приехал в дом Пироговой, но ему никто ничего не разъяснил и разговаривать с ним не стали.

Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области никаких комментариев по данной ситуации давать не стала.

Напомним, Пирогова была привлечена в конце июля к административной ответственности за высказывания о погибших военнослужащих России. Затем суд закрыл административное дело в отношении Пироговой в связи с открытием СКР уголовного дела по статье о распространении заведомо ложной информации о ВС России.

Пирогову вызвали на допрос по делу, но она не явилась, а покинула Россию и эмигрировала в Грузию, в настоящий момент объявлена в розыск.