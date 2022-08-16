Веллингтон, 16 августа, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Население Новой Зеландии за прошедший год выросло на 12 700 человек, что составляет 0,2% от текущей численности жителей страны. Об этом свидетельствуют данные новозеландского статистического управления.

Новая Зеландия

Отмечается, что это самые низкие темпы прироста числа жителей с июня 1986 года. В управлении уточняют, что снижение темпов роста населения связано как с низкой рождаемостью, так и небольшим потоком мигрантов в страну. В частности, за минувший год в Новой Зеландии родилось 61 тыс. человек, скончалось — 36,9 тыс. человек.

Также управление отмечает, что население Новой Зеландии начинает «стареть». По его данным, прирост в возрастной группе от 65 лет составил 2,8% за прошедший год. В то же время число жителей возрастом от 15 до 39 лет сократилось на 0,5%. В управлении считают, что это связано с миграцией — именно жители этой возрастной группы склонны уезжать из страны.