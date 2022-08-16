Остров Хоккайдо, Япония, , 06:23 — REGNUM Высокотоксичные химические отходы с атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии, где в 2011 году произошла авария, вывезли в японский город Хоккайдо для обеззараживания, сообщает агентство Kyodo.

Фукусима Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что эти отходы содержат высокую концентрацию полихлорированных дифенилов, которые представляют опасность для человека. До аварии на «Фукусиме» в 2011 году эти отходы хранились в районе станции. Изначально их планировали направить на обеззараживание на химическое предприятие в городе Муроран, но план пришлось отложить надолго из-за аварии на АЭС.

При этом 16 августа около десяти жителей устроили протестные акции против перевозки токсичных отходов.

«Если мы однажды согласимся принять отходы, их будут возить нам снова и снова», — заявил один из протестующих.

Министерство экологии Японии подтвердило, что радиоактивные материалы в отходах были не соответствовали действующим стране стандартам по безопасности. Однако ведомство лишь пообещало производить замеры проб воздуха во время переработки и перевозки отходов.