Гуандун, Китай, 16 августа, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Сюй Цилян встретился с заместителем премьер-министра Камбоджи и министром национальной обороны Теа Баном в столице провинция Гуандун городе Гуанчжоу на юге Китая.

Камбоджа

Сюй сказал, что китайские военные будут укреплять связь и координацию с камбоджийской стороной и углублять прагматическое сотрудничество, чтобы написать новую главу в качественном развитии отношений между двумя вооруженными силами в новую эпоху. По словам Сюя, Китай твердо поддерживает Камбоджу в защите ее национального суверенитета, независимости, развития и стабильности.

Камбоджийская сторона неуклонно придерживается принципа «одного Китая» и готова углублять прагматичное сотрудничество в различных областях с китайской стороной и повышать уровень отношений между двумя странами и двумя вооруженными силами, сказал Теа Бан.