Пекин, 16 августа, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Представитель китайских военных заявил, что визит членов Конгресса США, включая сенатора Эда Марки на Тайвань, который стартовал 14 августа, раскрывает истинное лицо Соединенных Штатов как нарушителя и саботажника мира и стабильности через Тайваньский пролив, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

По словам представителя Министерства обороны КНР У Цяня, визит представляет собой вопиющее нарушение принципа «одного Китая» и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая и посылает неверный сигнал сепаратистским силам «независимости Тайваня».

У сказал, что совместное патрулирование нескольких подразделений Восточного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и боевые учения в водах и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань являются решительной контрмерой и серьезным сдерживающим фактором для провокации американо-тайваньского сговора.

Подчеркнув, что Тайвань является частью Китая, а тайваньский вопрос не допускает внешнего вмешательства, У предупредил американскую сторону и власти Демократической прогрессивной партии Тайваня, что «использование Тайваня для сдерживания Китая» обречено на провал, а «обращение за поддержкой США в стремлении к независимости» ведет только к саморазрушению.

«Любые попытки и действия, которые идут вразрез с тенденцией истории, идут против воли всего китайского народа и направлены на то, чтобы остановить процесс воссоединения Китая, в конечном итоге закончатся неудачей», — добавил он.

НОАК продолжит укреплять свою подготовку и боевую готовность, решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность и пресекать любые попытки «независимости Тайваня» и внешнего вмешательства, сказал У.