Тегеран, 16 августа, 2022, 04:31 — ИА Регнум. При разборе завалов на месте взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване спасатели извлекли тела ещё пяти погибших. Об этом утром 16 августа сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Взрыв

пресс-служба МЧС Армении «По состоянию на 05:19 (04:19 мск) 16 августа продолжаются тушение пожара и поисково-спасательные работы. В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 15 граждан».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв взрыва в торговом центре в Ереване возросло до 10.