Пекин, 16 августа, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Россия нанесет ракетный удар по Лондону, если НАТО попытается начать военное вторжение в Крым, заявил обозреватель китайского портала Sina.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева», — заявил он.

По мнению публициста, Россия готова к самым серьезным ответным мерам на подобные сценарии. Журналист отметил, что США и их сателлиты делают всё возможное, чтобы ситуация вокруг Украины продолжала усугубляться. Кроме того, западные страны заинтересованы в конфликтах, чтобы получать дополнительную прибыль от поставок вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета парламента региона по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал безумием планы Киева нанести удар по Крымскому мосту. По его словам, киевский режим и его западные кураторы страдают безумием.