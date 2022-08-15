Бушир, Иран, 16 августа, 2022, 02:58 — ИА Регнум. В Иране в ночь на 16 августа произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Подземные толчки были зафиксированы в 02:45 по местному времени (01:15 мск) в 91 километре к северу от города-порта Бушира (223,5 тыс. жителей) и в 51 километре к западу от города Казерун (94,5 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

О возможных пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Северное Малуку.