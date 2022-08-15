Осло, 16 августа, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Деревянно-стальной мост Треттен, который соединял берега реки Гудбрандсдалслаген на юге Норвегии, обрушился, когда его пересекали легковой и грузовой автомобили. Об этом сообщила 15 августа норвежская газета Aftenposten.

Kenneth Allen Автомобиль в реке

В результате происшествия в реку упал легковой автомобиль, а грузовик остался на участке, оставшемся над водой. Оба водителя были спасены.

Длина сооружения составляла почти 150 метров. Мост открылся в 2012 году и подвергался проверке в 2021 году. Администрация дорог общего пользования Норвегии уже объявила о намерении провести независимое расследование случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в уезде Нямц на северо-востоке в Румынии обрушилась часть моста на автомобильной трассе международного значения.