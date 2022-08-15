Кабул, 16 августа, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Не менее восьми человек погибли в результате наводнений, вызванных сильными ливнями, в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает местное управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Сообщается, что наиболее серьезное наводнение произошло в населенном пункте Шейх-Мусри и его окрестностях. Там из-за дождей смыло несколько домов, а еще ряд жилых строений подтопило. В результате стихийного бедствия погибли восемь человек, включая двоих детей, еще шестеро получили различные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа власти афганской провинции Парван уточнили число погибших в результате наводнения. В этом регионе Афганистана от стихийных бедствий, вызванных ливнями, погиб 31 человек, еще 20 пострадали. При этом около 100 жителей до сих пор числятся пропавшими без вести.