Милан, Италия, , 22:38 — REGNUM За 40 дней до парламентских выборов в Италии правоконсерваторы увеличили свой отрыв от преследователей, сообщили 15 августа социологи центра Demopolis.

Джорджа Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони Quirinale.it

В сравнении с предыдущим опросом совокупный рейтинг «Братьев Италии», «Лиги» и партии «Вперед, Италия» вырос на 1,3% и составляет в настоящее время 46,3%.

При этом 34% респондентов не определились с выбором или не собираются голосовать, рейтинги партий составлены без учета этого показателя.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.