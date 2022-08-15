Рим, 15 августа, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Переход на прямые выборы президента Италии необходим не только для расширения возможности граждан влиять на политику, но и для укрепления стабильности в стране, заявила 15 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

За последние 20 лет в Италии сменилось 11 премьер-министров, напомнила Мелони. Она убеждена, что такие перемены не идут стране на пользу.

Левые умудряются оказываться почти в каждом правительстве, хотя никогда не имеют поддержки большинства избирателей, потому-то они и выступают против прямых всенародных выборов президента, им милее «дворцовые интриги», добавила она.

Как сообщалось ранее, в предвыборной программе правых партий Италии есть пункт о переходе на всенародные выборы формального главы государства (реальных полномочий больше у премьер-министра) через внесение поправок в Конституцию. Сейчас президента Италии избирают депутаты обеих палат парламента и представители регионов. Правые считают, что возможности граждан оказывать прямое влияние на политику страны должны быть расширены. Либералы в свою очередь обвиняют их в желании «нарушить конституцию» для получения полноты власти.

Парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.