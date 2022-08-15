Амстердам, , 21:26 — REGNUM Распродажа товаров IKEA в России через интернет завершилась в 20:00 мск. Больше интернет-магазин не даёт возможности зайти в личный кабинет и положить товары в корзину.

Склады IKEA Trougnouf

При этом выдача уже принятых заказов продолжается в торговых точках, в которых также можно совершить обмен товаров или возврат. Уже заказанные товары будут окончательно реализованы в течение августа — сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после введения антироссийских санкций ЕС в связи со спецоперацией ВС РФ на Украине IKEA закрыла в России магазины, осталась только возможность совершать онлайн-покупки.

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