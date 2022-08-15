Душанбе, 15 августа, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Таджикистан хочет продемонстрировать мнимое сближение с США, чтобы торговаться с Москвой. Об этом 15 августа в интервью ИА REGNUM рассказал российский эксперт по Туркестану Аждар Куртов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таджикистана

Напомним, в столице Таджикистана до 20 августа проходят военные учения Regional Cooperation («Региональное сотрудничество»), участие в которых принимают военнослужащие из США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

По мнению эксперта, Москва и Пекин прямо сейчас не отреагируют на происходящее в Душанбе, по крайней мере публично.

«Россия и Китай это безусловно, запомнят, но скорее всего, сделают вид, что не заметили текущие учения. Москва приучила друзей в Средней Азии, что она «не замечает» подобных моментов, и поэтому наши партнеры позволяют себе такие сомнительные маневры. Сами виноваты», — сказал он.

Эксперт считает, что «учения ВС США в Таджикистане — прекрасный повод поторговаться с Москвой по ряду вопросов, касающихся внутренней политики Душанбе». Еще одним мотивом проведения совместных учений собеседник назвал финансовый вопрос.

«Душанбе проводит подобные мероприятия, руководствуясь принципом «с миру по нитке». Я не знаю условий проведения военных учений, но предполагаю, что основным спонсором этого мероприятия являются США. Ради денег, пусть и не очень больших и даже ничтожных в сравнении с той помощью, которую по разным каналам оказывает Таджикистану Россия, Душанбе идет на подобные сделки», — отметил российский аналитик.

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