Лондон, 15 августа, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Британский принц Гарри и его супруга Меган, герцогиня Сассекская, в сентябре впервые после празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II посетят Великобританию, сообщает Associated Press.

Mark Jones Принц Гарри и Меган Маркл

В Великобритании и Германии чета «посетит несколько благотворительных организаций, близких их сердцам», рассказал их представитель 15 августа.

Известно, что 5 сентября Гарри и Меган отправятся в английский город Манчестер на молодежный саммит One Young World, куда прибудут сотни участников со всего мира. Ожидается, что Меган выступит с речью на церемонии открытия.

Затем, 6 сентября, они посетят Дюссельдорф, где пройдет другое мероприятие, посвященное началу отсчета до следующих спортивных игр Invictus Games, которые Гарри основал в 2014 году для раненых и больных военнослужащих. После этого пара вернется в Лондон на церемонию награждения благотворительной организации WellChild.

Напомним, что в начале 2020 года Гарри и Меган отошли от королевских обязанностей и переехали в США. Они вернулись в Великобританию только в июне текущего года, чтобы отпраздновать 70-летие пребывания королевы на троне, при этом они не появились на балконе Букингемского дворца для фотографий.