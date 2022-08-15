Лондон, 15 августа, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе за день выросла более чем на 10% и превысила $2400 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 15 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

На бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на газ с поставкой в сентябре по индексу нидерландского хаба TTF выросла на 10,8% и достигла $2407,6 за тысячу кубометров.

В последний раз цена на газ в Европе находилась на таком уровне в начале марта 2022 года.