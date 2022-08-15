Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Жители США за последние три года стали меньше беспокоиться о том, как изменение климата повлияет на них лично и какой вклад они сами вносят в борьбу с ним, при этом подавляющее большинство по-прежнему верят в глобальное потепление. Об этом свидетельствуют результаты опроса Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Исследование было проведено перед принятием Конгрессом США 12 августа закона о борьбе с инфляцией, который также предусматривает выделение почти $375 млрд на борьбу с изменением климата в течение ближайшего десятилетия.

Согласно опубликованным данным, сегодня 35% взрослых американцев «чрезвычайно» обеспокоены влиянием изменения климата на них лично, тогда как в августе 2019 года таковых было 44%. Еще треть респондентов заявили, что этот вопрос беспокоит их «в некоторой степени».

Исследование также показало, что только около половины американцев верят, что их действия влияют на ситуацию с климатом, хотя в 2019 году таковых было две трети.

Такие изменения общественного мнения не вызывают удивления, учитывая тот факт, что американцы чувствуют себя перегруженными целым рядом проблем, включая экономику, пострадавшую от инфляции после двух лет пандемии. Результаты опроса показали, что проблема изменения климата или состояние окружающей среды сегодня являются менее приоритетными вопросами для граждана США, чем несколько лет назад.