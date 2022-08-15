Москва, , 19:51 — REGNUM Первый канал огласил имена артистов, которые станут наставниками в новом сезоне телепередачи «Голос 60+». Об этом 15 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе канала.

Телевизионное шоу «Голос. Дети» Okras

Так, кресла наставников займут Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Ожидается, что съёмки слепых прослушиваний пятого сезона начнутся 16 августа 2022 года, а премьера шоу на телевидении состоится осенью 2022-го.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Первый канал планирует вернуть шоу «Голос» в эфир осенью 2022 года. Отмечается, что программа сохранит прежний формат, но получит новый состав жюри и ведущих.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-участница дуэта «#2Маши» перенесла черепно-мозговую травму