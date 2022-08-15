Берлин, , 18:33 — REGNUM Вице-канцлер, министр энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что с экономической моделью Германии, которая опирается на дешевый российский газ — покончено — возвращения к ней не будет никогда. Об этом Хабек сказал сегодня, 15 августа, на пресс-конференции.

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Хабек напомнил, что, в свое время, Германия построила такую бизнес-модель, которая базировалась на дешевых энергоносителях из России, прежде всего на российском газе. Это была зависимость, которая, по словам Хабека, в итоге переросла в определенную зависимость от российской власти.

«Эта модель потерпела крах, и она не вернется. Мы должны с молниеносной скоростью перестраиваться», — заявил Хабек.

Он посетовал, что такая перестройка может быть очень тяжелой, но к сожалению, она необходима. В частности, правительству придётся поддерживать частные компании за счет государственного бюджета и вводить дополнительный коммунальный сбор на отопление газом.

Напомним, что этот сбор планируется ввести с 1 октября 2022 года сроком на два года. По данным СМИ, дополнительные расходы для семьи из четырех человек могут в среднем составить 400−600 евро в год.