Новосибирск, 15 августа, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области организована проверка информации о «навязывании» родителям покупки школьной формы конкретных марок по завышенным ценам. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

«Основанием к проверке послужили сведения СМИ и интернете о возможном нарушении прав граждан при приобретении школьной формы, — уточнили в ведомстве. — Прокуратура проверит исполнение ответственными должностными лицами образовательных учреждений федерального законодательства об образовании. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Отмечается, что покупку дорогой школьной формы конкретных марок родителям «навязывали» сотрудники нескольких общеобразовательных учреждений города Новосибирска.