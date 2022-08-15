Москва, , 17:54 — REGNUM Более сотни иностранных наёмников ликвидированы 15 августа в ходе спецоперации ВС РФ на Украине в Харьковской области, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Ещё 50 боевиков были ранены.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель российского оборонного ведомства пояснил, что ВКС РФ поразили пункт временного размещения иностранных наёмников в районе населённого пункта Золочев.

Игорь Конашенков «Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля стало известно, что в Харьковской области в ходе спецоперации был ликвидирован немецкий наёмник Даниэль Герлиани.

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