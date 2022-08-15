Москва, 15 августа, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Более сотни иностранных наёмников ликвидированы 15 августа в ходе спецоперации ВС РФ на Украине в Харьковской области, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Ещё 50 боевиков были ранены.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Представитель российского оборонного ведомства пояснил, что ВКС РФ поразили пункт временного размещения иностранных наёмников в районе населённого пункта Золочев.

Игорь Конашенков «Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля стало известно, что в Харьковской области в ходе спецоперации был ликвидирован немецкий наёмник Даниэль Герлиани.