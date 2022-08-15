Симферополь, 15 августа, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Работы по строительству юго-восточного обхода Симферополя на участке Донское — Перевальное будут приостановлены на месяц в связи с большими заторами на трассе «Таврида». Об этом сообщил 15 августа глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Пробка

«На трассе «Таврида» в направлении выезда из Симферополя в сторону Керчи в районе села Мазанка каждый день собирается огромная пробка. Это связано со строительством юго-восточного автомобильного обхода Симферополя на участке Донское — Перевальное», — пояснил Аксёнов.

Он сообщил, что поручил остановить работы на месяц, до 15 сентября, и открыть движение автотранспорта по двум полосам.

Согласно проекту, обход Симферополя протяжённостью 25,2 км соединит федеральную трассу А-291 «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма и обеспечит транзитное движение автотранспорта в обход Симферополя. Строительство объезда даст возможность перераспределить транспортные потоки в направлении Алушты и разгрузить действующий участок автодороги на перегоне от Симферополя до поселка Перевальное. Стоимость первого этапа оценили в 15 млрд рублей.