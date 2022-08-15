Москва, 15 августа 2022, 17:24 — REGNUM К законопроекту о создании единого оператора наружной цифровой рекламы внесены поправки, которыми, в частности, предлагается исключить право оператора на установку рекламных конструкций без проведения торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM 15 августа первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов («Единая Россия»).
Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил до 9 сентября 2022 года продлить срок предоставления поправок к резонансному законопроекту о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы. Законопроект предполагает, что оператор будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения. Против инициативы выступили думские фракции ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди». Также замечания к законопроекту высказал ряд представителей отрасли.
Романов рассказал, что внесение законопроекта вызвало опасение у участников рынка наружной рекламы Санкт-Петербурга и он обсудил инициативу с правительством города, представителями бизнеса и экспертами.
«Прежде всего, наши поправки исключают из той концепции законопроекта, которая была принята в первом чтении, право единого оператора заключать договор на использование земельных участков и другой недвижимости на 30 лет без проведения торгов. Принятие этой нормы, мы считаем, ставит в неравное условие других участников устоявшегося рынка и рушит полностью конкуренцию», — сказал депутат.
Он напомнил, что ещё 20 лет назад на улицах Санкт-Петербурга реклама размещалась везде, но ситуация изменилась в годы, когда губернатором города была Валентина Матвиенко. Чтобы ситуация не повторилась, поправками также предлагается исключить из законопроекта норму, по которой субъекты РФ не участвуют в каких-либо согласованиях по установке рекламы, пояснил Романов.
«Субъектовой власти виднее, где что необходимо разместить. Это не может делать коммерческая компания, подменяя государственные конституционные полномочия», — сказал он, добавив, что принятая в первом чтении норма может отразиться и на безопасности дорожного движения.
Романов добавил, что вместе с тем он не против положений законопроекта, которые связаны с обеспечением безопасности.
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