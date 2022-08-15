Москва, 15 августа, 2022, 17:24 — ИА Регнум. К законопроекту о создании единого оператора наружной цифровой рекламы внесены поправки, которыми, в частности, предлагается исключить право оператора на установку рекламных конструкций без проведения торгов, заявил корреспондентуИА REGNUM15 августа первый зампредседателя комитета Госдумы по контролюМихаил Романов («Единая Россия»).

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил до 9 сентября 2022 года продлить срок предоставления поправок к резонансному законопроекту о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы. Законопроект предполагает, что оператор будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения. Против инициативы выступили думские фракции ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди». Также замечания к законопроекту высказал ряд представителей отрасли.

Романов рассказал, что внесение законопроекта вызвало опасение у участников рынка наружной рекламы Санкт-Петербурга и он обсудил инициативу с правительством города, представителями бизнеса и экспертами.

«Прежде всего, наши поправки исключают из той концепции законопроекта, которая была принята в первом чтении, право единого оператора заключать договор на использование земельных участков и другой недвижимости на 30 лет без проведения торгов. Принятие этой нормы, мы считаем, ставит в неравное условие других участников устоявшегося рынка и рушит полностью конкуренцию», — сказал депутат.

Он напомнил, что ещё 20 лет назад на улицах Санкт-Петербурга реклама размещалась везде, но ситуация изменилась в годы, когда губернатором города былаВалентина Матвиенко. Чтобы ситуация не повторилась, поправками также предлагается исключить из законопроекта норму, по которой субъекты РФ не участвуют в каких-либо согласованиях по установке рекламы, пояснил Романов.

«Субъектовой власти виднее, где что необходимо разместить. Это не может делать коммерческая компания, подменяя государственные конституционные полномочия», — сказал он, добавив, что принятая в первом чтении норма может отразиться и на безопасности дорожного движения.

Романов добавил, что вместе с тем он не против положений законопроекта, которые связаны с обеспечением безопасности.