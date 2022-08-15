Вашингтон, 15 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден отказался снять арест с активов центрального банка Афганистана и заморозил переговоры по данному вопросу, сообщает 15 августа The Wall Street Journal.

США — Афганистан

Отмечается, что после вывода американских войск из Афганистана министерство финансов США согласилось сделать существенные исключения для этой страны в вопросах санкций, однако Вашингтон продолжает оказывать сдерживающее воздействие на её экономику.

Так, США продолжают блокировать доступ центрального банка Афганистана к его собственным активам, общая сумма которых составляет примерно $7 млрд.

Ранее нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц и ещё более 70 экономистов и экспертов со всего мира направили письмо Байдену c призывом снять арест с активов центрального банка Афганистана.

США и другим странам необходимо вернуть порядка $9 млрд центральному банку Афганистана, чтобы экономика страны могла функционировать, указали авторы письма, несмотря на критику многих правозащитников, осуждающих политику «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин и меньшинств.