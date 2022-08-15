Париж, , 16:31 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна поздравила своего индийского коллегу Субраманьяма Джайшанкара с Национальным днем. Об этом глава МИД страны написала в своем аккаунте в Twitter.

Глава МИД Франции Катрин Колонна diplomatie.gouv.fr

«75-летие независимости Индии и начало наших дипломатических отношений!», — написала глава МИД Франции в Twitter.

Глава МИД Франции также пожелала прекрасного Национального дня главе МИД Индии всем жителям, приветствуя глубину двусторонней дружбы и важность партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил жителей Индии с Днем независимости.

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