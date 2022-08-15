Париж, 15 августа 2022, 16:31 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна поздравила своего индийского коллегу Субраманьяма Джайшанкара с Национальным днем. Об этом глава МИД страны написала в своем аккаунте в Twitter.
«75-летие независимости Индии и начало наших дипломатических отношений!», — написала глава МИД Франции в Twitter.
Глава МИД Франции также пожелала прекрасного Национального дня главе МИД Индии всем жителям, приветствуя глубину двусторонней дружбы и важность партнерства.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поздравил жителей Индии с Днем независимости.
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