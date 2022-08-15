Москва, 15 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Певица Маша Шейх, экс-солистка дуэта «#2Маши», рассказала, что перенесла серьезную черепно-мозговую травму. Она записала видеообращение для своих поклонников 15 августа в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из клипа на песню «Мама, я танцую» Группа «2Маши»

По словам певицы, она провела девять дней в реанимации. «Один шаг от комы. Временная слепота, сводившая меня с ума. Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть — всё с нуля. То, что я жива, — настоящее чудо», — поделилась Шейх.

По данным телеграм-канала Super, артистка неудачно упала во время прогулки. У Шейх закружилась голова после пищевого отравления, из-за чего она потеряла равновесия и ударилась головой.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2021 года коллектив «#2Маши» сообщил о «паузе» в работе. «Возможно, это следовало сделать раньше… Иногда нужно взять смелость, чтобы остановиться и понаблюдать, чем без оглядки бежать в неизвестность, боясь признать проблемы и обманывая себя», — сообщила Шейх в своих соцсетях.