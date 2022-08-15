Париж, 15 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Предупреждение об аномальной жаре снято по всей территории Франции, передает BFM TV.

(сс) George Hodan Ливень

На смену аномальной жаре во Франции, в свою очередь, пришел шторм. В течение недели погодная ситуация будет ухудшаться.

Метеорологическая служба Франции не исключает риска наводнения.

В Окситании водяной смерч нанес значительный ущерб району, где за полчаса выпало осадков больше, чем за три месяца. Юго-восток Севен также пострадал от ливневых дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, В Восточных Пиренеях во Франции сгорело более 110 гектаров леса, что потребовало мобилизации 400 пожарных.

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