Шахты, Ростовская область, 15 августа, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Крупный ландшафтный пожар тушат огнеборцы в Ростовской области. Ориентировочно, огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

Возгорание сухой травы произошло в районе посёлка Артем. Угрозы жилым домам нет.

«По оперативным данным, площадь пожара составляет 1500 кв. метров, тушение пожара разбито на три боевых участка», — уточнили в ведомстве.

На месте работают около 60 человек и 16 единиц специальной техники.