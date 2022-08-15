* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 15 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Год назад президент США Джо Байден объявил об окончательном решении вывести последние подразделения вооружённых сил страны из Афганистана до конца августа 2021 года. Одновременно с безоговорочным выводом международных сил из Афганистана за два месяца талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро расширили свой контроль более чем на 143 уезда Афганистана.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывали уезды один за другим без какого-либо серьёзного сопротивления. До этого талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присутствовали в кишлаках лишь в нескольких уездах, они изгнали чиновников и были практически правителями.

После вывода почти всех иностранных войск талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли ежедневно продвигаться в отдаленные районы страны. Местные чиновники сами эвакуировали административные центры некоторых уездов и перенесли их в другое место.

Некоторые уезды пали еще до прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или были переданы им с помощью местных старейшин. Поначалу вывод армейских частей из отдаленных районов для сосредоточения обороны в крупных городах был приемлемым военным решением. Один из примеров привела бывший депутат парламента от Бадахшана Фаузия Кофи, которая написала на своей страничке в соцсети, что в Бадахшан силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли через несколько часов после того, как правительственные силы покинули его.

До первого августа 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль все пограничные переходы с соседними странами, чтобы контролировать сообщения с соседними странами и не допустить формирования возможного сопротивления с их помощью.

Шеберган. Ставка маршала Дустума перешла в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

6 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз. Зарандж пал без серьезного сопротивления, официальные лица и правительственные войска пересекли границу на своей военной технике и укрылись в Иране.

Афганская армия, которая в течение двух десятилетий сражалась бок о бок с международными силами или при их воздушной и разведывательной поддержке, внезапно оказалась в одиночестве, что ослабило её боевой дух. Основная ноша войны, бушевавшей теперь по всей стране, легла на плечи афганского спецназа и ВВС, которые были отправлены в разные провинции.

Люди Яр Мохаммада Дустума, старшего сына маршала Дустума, в провинциях Джаузджан и Фарьяб вместе с правительственными войсками с трудом сопротивлялись наступлению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но, в конце концов, сдали этот район.

Джаузджан и Фарьяб были «вотчиной» маршала Абдула Рашида Дустума, бывшего первого вице-президента. Во время своего президентства Ашраф Гани присвоил ему звание маршала, которое является высшим церемониальным званием в афганской армии. В тот же день маршал Дустум встретился с Ашрафом Гани в президентском дворце «Арг» и предложил президенту план обеспечения безопасности, который, по всей видимости, не был реализован.

Вечером того же дня, 7 августа, американский стратегический бомбардировщик B-52 нанёс бомбовые удары по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Джаузджане, что не внесло решительного перелома на ход боев, и, наконец, провинция была полностью захвачена талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кандагар. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернул контроль над провинцией, где он зародился

Кандагар — самый важный город на юге Афганистана, место происхождения движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в начале 1990-х годов. Провинция Кандагар традиционно занимала определяющее положение в новейшей истории Афганистана, и большинство правителей страны были выходцами из этой провинции.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) яростно сражались за контроль над провинциями Гильменд и Кандагар. В конце июля они захватили погранпереход Спинбулдак. Именно из этого приграничного города основатели «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые начали свое движение.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели масштабную зачистку в Спинбулдаке. Правительство обвинило талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в убийстве мирных жителей, и утверждается, что большое количество членов пуштунского клана ачакзай, которые были связаны с генералом Разиком, бывшим командующим войсками в Кандагаре, были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В начале августа бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственными войсками велись на окраинах и самом городе Кандагар. Боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли город Лашкаргах, центр провинции Гильменд, граничащей с Кандагаром. Гильменд — вторая по значимости провинция на юге страны.

Между спецназом в Гильменде и Кандагаре и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошли ожесточенные бои. Минобороны направило в эти города специальные отряды коммандос, и, по имеющимся данным, там «шли ожесточенные уличные бои».

11 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили важные политические и военные объекты в центре города Кандагар. Радикалы также захватили центральную тюрьму Кандагара и освободили всех заключенных.

Герат. Исмаил Хан попал в плен к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во второй раз

Герат — самый важный город на западе страны, соседствующий с Ираном. Здесь Исмаил Хан, бывший моджахед, вместе с правительственными чиновниками создал «Военный координационный совет» для защиты города, который смог удерживать Герат в течение нескольких недель. Минобороны направило им на помощь 300 армейских коммандос.

Но, наконец, 13 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали фотографию, на которой Исмаил Хан находится в окружении боевиков группировки. Исмаил Хан, ветеран-лидер моджахедов попал в плен к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце 1990-х годов и через некоторое время бежал в Иран. На этот раз талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выпустили видео с ним и губернатором Герата Абдулом Сабуром Кане, в котором он призвал положить конец войне и найти мирное решение. Через несколько дней талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешили им уехать в Иран.

Падение Герата и Кандагара привело к падению Кабула.

Мирные переговоры в Дохе также зашли в тупик, так и не придя к соглашению, представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались вести прямые переговоры с правительством Ашрафа Гани, которое они называли «кабульской администрацией».

Захватывая города, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открывали ворота тюрем и освобождали всех подряд, в их числе были освобождены сотни боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые затем создали угрозы безопасности «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и мирному населению.

Мазари-Шариф. Падение, которое назвали «заговором»

Военная техника, оставленная на базах афганской армии и полиции, попала в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые использовали её в боях для захвата крупных городов. По данным Специального генерального инспектора США (SIGAR), в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попало военной техники США и НАТО на сумму около 7,2 миллиарда долларов.

Вместе с выводом международных сил Афганистан покинули и иностранные контрактные компании, что привело к выходу из строя большей части авиапарка ВВС, в то время как армия больше всего нуждалась в поддержке с воздуха, чтобы замедлить продвижение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Мазари-Шариф — самый густонаселенный город и важнейший торгово-экономический центр на севере страны, столица провинции Балх, которая граничит с Узбекистаном и связана с ним автомобильной и железной дорогами через порт Хайратон на Амударье.

В то время как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро продвигались в Балхе, Атта Мохаммад Нур, бывший губернатор Балха и один из богатейших людей Афганистана, принял на себя общее командование правительственными войсками и народным ополчением; один из лидеров хазарейцев Мохаммад Мохаккек и маршал Дустум также заявили о своей поддержке.

Ожидалось, что сопротивление, сформированное в Мазари-Шарифе, городе с полиэтническим населением, в основном таджиками, узбеками и хазарейцами, создаст серьезное препятствие для наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но оно смогло всего на несколько недель отсрочить захват города радикалами.

Силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилили натиск на город, захватив окружающие его населенные пункты, и во второй половине дня 14 августа вошли в Мазари-Шариф. Вечером того же дня Атта Мохаммад Нур и несколько его спутников через «Мост дружбы» в Хайратоне бежали в Узбекистан. Ночью на своей странице в соцсети он назвал падение Мазари-Шарифа «заговором» и написал, что «они хотели поймать в ловушку маршала Дустума и меня».

Джалалабад сдался талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без боя

Джелалабад, столица провинции Нангархар, является самым важным городом в восточном Афганистане, граничащим с племенными территориями и городом Пешавар в Пакистане.

Когда силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приблизились к городу, Зия-уль-Хак Омархейль, губернатор провинции, утром 15 августа сдал Джелалабад талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Омархейль написал в «Твиттере», опубликовав фотографию, на которой видны талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в его офисе: »Я счастлив, что власть была передана талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре мирным путем, без кровопролития, и в центре, и в уездах».

Омархейль был одним из людей, близких к Ашрафу Гани, тогдашнему президенту, а густонаселенный город Джелалабад также является одной из основных баз правительства.

После сдачи Джелалабада талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сосредоточились на захвате Кабула и возвращению к власти через два десятилетия, и в тот вечер вошли в президентский дворец в Кабуле.