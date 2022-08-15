Белград, 15 августа, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич поедет 18 августа в Брюссель на встречу с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти для того, чтобы попытаться сохранить мир и стабильность в регионе. Об этом Вучич заявил журналистам 15 августа.

Predsednik.rs Александр Вучич

Вучич подчеркнул, что Сербия добивается соблюдения международных правил и международно-правовых документов по Косово и Метохии, начиная с резолюции 1244 СБ ООН и вплоть до Брюссельского соглашения.

По его словам, сербская сторона готова обсуждать любую тему на встрече в Брюсселе, в том числе и вопрос использования сербских автомобильных номеров на территории Косово и Метохии.

«Мы хотим вести переговоры и по поводу Сообщества сербских муниципалитетов, но не хотим, чтобы Приштина нам говорила, что мы должны покупать самоклеящиеся картинки или что Сообщество сербских муниципалитетов должно быть оформлено в соответствии с конституцией так называемого Косово. Это бессмысленно, и в таком случае оно нам и не нужно, любой гражданин может на ежедневном уровне учреждать такую ассоциацию», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Вучич повторил, что ситуация вокруг использования автомобильных номеров на территории Косово и Метохии ясна.

«Если кто-то хочет внедрит какое-то решение, он может делать это насильственном путем, вопрос только до каких пор… Не ожидайте, что Сербия упростит вам эту задачу, не считайте, что вам сойдет с рук погром населения», — заявил Вучич.

Напомним, что с 1 сентября албанские сепаратисты в Приштине намерены запретить использование на территории Косово автомобильных номеров и документов, удостоверяющих личность, выданных органами Республики Сербия. Новые правила сепаратистское Косово уже попыталось ввести 1 августа, но после того, как сербы заблокировали основные дороги на севере края, посольство США в Приштине потребовало от Альбина Курти перенести срок внедрения нового закона на 1 сентября.

В соответствии с Брюссельским соглашением, подписанным в 2013 году, на территории Косово и Метохии должно быть сформировано Сообщество сербских муниципалитетов. Приштина отказывается выполнять этот пункт соглашения.