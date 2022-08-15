Гагра, Абхазия, , 15:22 — REGNUM Первые добровольцы прибыли защищать Абхазию в 1992 году уже на второй день после нападения Грузии. Об этом говорится в заявлении абхазского президента Аслана Бжании, обнародованного 15 августа по случаю Дня добровольца.

Аслан Бжания Presidentofabkhazia.org

«Добровольцы из Северного Кавказа, юга России, наши братья из зарубежной диаспоры, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики встали рядом с нами в справедливой борьбе против агрессора», — сказал Бжания.

Он отметил, что абхазский народ отстоял независимость, благодаря мужеству прибывших на помощь республике. Всего в Отечественной войне Абхазии участвовали около 2 тыс. добровольцев, из которых погибли более 250 человек.

Бжания выразил благодарность всем, что оказал Абхазии братскую помощь. Он отметил, что это укрепило дух абхазских жителей. Президент также поблагодарил родителей, которые воспитали таких героев.

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