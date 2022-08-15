Москва, , 15:26 — REGNUM В Кремле крайне негативно отнеслись к обещаниям президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева следовать введённым странами Запада санкциям против России. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, передает «Московская газета».

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если в Нур-Султане думают, что подобного рода заявления останутся без внимания в Москве, то это не так. Тем не менее, думаю, что для Казахстана Россия — близкая страна, и как бы казахстанские политики не хотели ориентироваться на Вашингтон, в Нур-Султане будут учитывать, что Россия — это сосед, а США — нет», — сказал он.

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Говоря о планах Нур-Султана наладить поставки нефти в обход России, аналитик отметил, что российские и казахские власти могут найти компромисс. По его словам, если пропорции транзитной нефти изменятся, то Кремль, возможно, будет менее негативно относиться к желанию Казахстана начать диверсифицикацию нефтяного экспорта.

«Если через «Каспийский трубопроводный консорциум» будет идти больше российской нефти под видом казахстанской, поскольку общая смесь, поступающая через КТК, не попадает под санкции, то вопрос может быть решён», — предположил Митрахович.

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Эксперт считает, что Казахстану не удастся увеличить объем транзита через Азербайджан в ближайшей перспективе.

«Даже если взять все вместе взятые трубопроводы: «Баку — Тбилиси — Джейхан и «Баку — Супса», то экспорт нефти Казахстана не превысят 10% от общего объема, поставляемого через «Каспийский трубопроводный консорциум» (то есть через Россию — Прим. ИА REGNUM)», — пояснил он.

Станислав Митрахович отметил, что быстро нарастить поставки казахской нефти в Азербайджан через Каспийское море за счёт нефтяных танкеров тоже не удастся. Ведь для этого нужно построить новую инфраструктуру — причём как для погрузки и отправки, так и для приёма и разгрузки таких судов.

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