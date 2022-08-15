Лондон, , 15:33 — REGNUM Утверждения иранских властей о том, что только писатель Салман Рушди виновен в покушении на него, смехотворны. Об этом представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, объявившего об отставке, заявил 15 августа.

Лондон. Великобритания Марина Захарова © ИА REGNUM

По словам чиновника, нападение совершено не просто на Рушди — это атака на свободу слова и выражения. Великобритания поддерживает писателя и его семью, а также защищает свободу слова по всему миру.

«Очевидно, что предположения о том, что Салман Рушди в той или иной форме несет ответственность за ужасное нападение против него, выглядят смехотворно», — приводит слова представителя Джонсона Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа житель штата Нью-Джерси Хади Матар напал с ножом на 75-летнего Рушди, британского писателя иранского происхождения. Представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи заявил, что в произошедшем виноват сам Рушди и его сторонники. В 1989 году иранский лидер аятолла Хомейни издал фетву с призывом казнить всех причастных к изданию книги Рушди «Сатанинские стихи», возмутившую мусульман.

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