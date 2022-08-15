Астана, 15 августа, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с поста министра торговли и интеграции республики Бахыта Султанова. Соответствующий указ был обнародован 15 августа на сайте главы государства.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

Причина отставки не называется. На вакантную должность назначен Серик Жумангарин, которые ранее занимал пост главы Агентства по защите и развитию конкуренции.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана выявило недобросовестное использование монопольного положения предприятием, которое стало крупнейшим оптовым поставщиком сахара в стране. По данным ведомства, предприятие создавало искусственный ажиотаж и продавало сахар по цене почти вдвое выше закупочной, по 800 тенге (более 100 рублей).