Тверь, 15 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Прививочный пункт от тверской областной клинической больницы начал работу в торговом центре «Рубин» областного центра, сообщили 15 августа в пресс-службе правительства Тверской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

Пункт будет работать на втором этаже ТЦ ежедневно, с 13:00 до 19:00, здесь можно будет привиться вакциной Спутник V.

Медики напоминают, что вакцинация против коронавируса необходима тем, что не делал прививку и не болел ковидом. Тем же, кто привился и перенёс заболевание, стоит ревакцинироваться через шесть месяцев.

Всего на данный момент прививку от коронавируса сделали 735 111 жителей Тверской области, в том числе более 286 тысяч человек — люди старшего возраста.

Привиться против ковида по-прежнему можно в кабинетах вакцинации в поликлиниках.

Добавим, что в регионе с 15 августа стартовала прививочная кампания против гриппа, в Тверскую область поступит 580 131 доза вакцины.