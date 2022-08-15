Москва, 15 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Министерство природы и экологии Алтайского края должно навести порядок в своих реестрах и проверить состояние всех озёр региона, отметил депутат ГосдумыАлександр Прокопьев («Единая Россия»).

Прокуратура Алтайского края Алтайский край. В Залесовском районе неизвестные спустили воду из озера

Как сообщалоИА REGNUM, прокуратура Алтайского края сообщила о проведении проверки в связи с сообщениями средств массовой информации о том, что в Залесовском районе неизвестные спустили воду из озера.

По словам Прокопьева, причины внезапного осушения озера пока неизвестны.

«Для многих, наверное, было бы удобно, если виновниками в экологическом бедствии на Клубничном озере были бы признаны бобры. Но обращаю внимание на объективную реальность — в министерстве природы и экологии не было даже сведений о существовании озера. Сделал депутатский запрос — министерству необходимо навести порядок в своих реестрах и проверить состояние всех аналогичных объектов в крае. Об итогах обязательно сообщу», — отметил депутат в своём телеграм-канале.