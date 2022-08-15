Саратов, , 14:56 — REGNUM В большинстве районов Саратовской области с 16 по 22 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Лето Дарья Антонова © ИА REGNUM

В течение недели антициклон по-прежнему будут оказывать влияние на погоду в Саратовской области. 16–17 августа прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, Температура воздуха ночью составит около 20 градусов тепла, днем — до +35 °C.

В четверг, 18 августа, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 6-10 м/с. Ночью ожидается +17…+22 °C, днем — +25…+30 °C, в южной половине региона — до +35 °С.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жителям и гостям Северного Кавказа почти всю неделю придется изнывать от сильной жары. От +35 до +41 °С в зависимости от района будет с 15 по 17 августа на Ставрополье, в Северной Осетии, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, Дагестане, до +32 °С — в Карачаево-Черкесии.

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