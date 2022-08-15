Пенза, , 14:12 — REGNUM Территория Пензенской области в первой половине рабочей недели останется во власти обширного антициклона, сохранится солнечная и жаркая погода. Ближе к выходным в отдельных районах области пройдут короткие грозовые дожди, местами с порывистым ветром, возможен град, сообщает 15 августа Приволжское управление Гидрометцентра.

Жара в городе © ИА REGNUM

Во вторник и среду, 16–17 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По ночам температура воздуха составит +11…+17 °C, в дневные часы — до +31 °C.

В четверг, 18 августа, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, 9-14 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +14…+19 градусов, днем ожидается 30-градусная жара.

ИА REGNUM напоминает, в Центральной России в конце августа ожидается среднемесячная температура немного выше климатической нормы. Дефицит осадков составит не более 20%, а осень будет наступать плавно, без резких переходов в виде понижения температуры.

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