Санкт-Петербург, 15 августа, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге простились с Всеволодом Малковым, 14-летним хоккеистом, погибшим от попавшей в грудную клетку шайбы. Об этом сообщает пресс-служба РОО «Федерация хоккея Санкт-Петербурга».

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Проститься с подростком люди пришли в фойе спортивного дворца «Хоккейный» на Ждановской улице, дом 2. Траурная церемония началась в 11:00. После прощания прошла церемония отпевания в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище.

Напомним, что хоккеист команды школы СКА Всеволод Малков погиб во время тренировки. Во время выполнения упражнения в грудную клетку подростка попала шайба, медики не смогли спасти мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело.