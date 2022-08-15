Куала-Лумпур, , 14:53 — REGNUM Малайзийская авиакомпания Malaysia Airlines приобретет 20 дальнемагистральных самолетов Airbus A330neo, сообщает Le Figaro.

Флаг Малайзии Eric Teoh

«Первоначальное соглашение распространяется на 20 самолетов A330-900, десять из которых будут приобретены у Airbus и еще десять самолетов арендованы у компании Avolon, базирующейся в Дублине», — уточняет производитель самолетов.

Малазийская авиакомпания закупает самолеты в рамках программы обновления своего парка.

Самолеты A330neo постепенно заменят 21 самолет A330ceo с обычным двигателем.

Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства военных кораблей в Малайзии застопорился, хотя страна заплатила разработчику 6,08 млрд малайзийских ринггитов.

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