Калач, Воронежская область, 15 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Подростками, осквернившими воинский мемориал в Калаче Воронежской области, оказались две девочки, 12 и 13 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 15 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«В ходе комплекса мероприятий личности подростков, причастных к совершению противоправных действий, полицейскими установлены. Ими оказались 12 и 13-летние девочки», — сообщили в полиции.

В настоящее время материалы проверки переданы полицией в следственные органы.

В СУ СКР по Воронежской области сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц»).

Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых видно, что две девочки у одного из воинских мемориалов вскидывают правые руки вверх в нацистском приветствии. Как сообщало ИА REGNUM, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.